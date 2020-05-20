20 мая исполняется год со дня инаугурации Владимира Зеленского. То есть с этой даты он официально принял на себя президентские полномочия.

Нынешней весной уже было несколько значимых годовщин в политической биографии Зе. Во-первых, год с момента его триумфальных дебатов с Петром Порошенко. "Страна" тогда публиковала материал - как бы сам Владимир сегодня ответил на вопросы, которые он задавал Петру.

Вторая годовщина - это день избрания Зеленского во втором туре. Мы тогда анализировали, чего ждали от будущего президента украинцы - и какой оказалась реальность.

И в первом, и во втором случае выводы были одинаковыми. Большинство ожиданий пока обмануты. Нет ни сворачивания войны на Донбассе, ни эффективной борьбы с топ-коррупцией. Включая преступления предыдущей власти, которые Зе обещал расследовать. И, хотя он говорил Порошенко "я ваш приговор", пока бывший президент не то что приговора не имеет - даже подозрение ему выдвигать не хотят.

Впрочем, посадки - это пусть и обещание, но достаточно неформальное, высказанное устно или, к примеру, на обезличенных биллбордах "Весна пришла - сажать будем". Но какие обязательства брал на себя Зеленский официально? Так сказать - на бумаге?

Проанализировали, с какой президентской программой Зе победил на выборах и что из этого было выполнено, а что - нет.

1. Прямое народовластие через референдумы

Обещание. В предвыборной программе законопроект "О народовластии" был назван первым, который примет Владимир Зеленский. В нем обещали закрепить механизм, по которому "только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии".

Реальность. Такой закон еще не принят. Только в марте 2020 года (видимо - под годовщину) законопроект о всеукраинском референдуме, появившийся по инициативе власти, вынесли на общественное обсуждение. Предполагается, что это будет первый из пяти законов, посвященных различным типам плебисцита. В нем приводятся такие пункты:

на голосование можно выносить только три вопроса

референдум считается состоявшимся, если в нем приняли участие не менее 50% избирателей от их общего количества, включенных в Госреестр

результаты всех видов референдумов, кроме консультативного, носят обязательный характер, то есть после успешного голосования уже не нужны решения органов власти

решение, принятое на национальном референдуме, можно изменить только таким же путем и не ранее, чем через три года со дня его принятия

Конституцию разрешается менять только в отношении разделов I "Общие положения", III “Выборы. Референдум", XIII "Внесение изменений".

19 мая стало известно, что Рада попросила Венецианскую комиссию рассмотреть законопроект перед голосованием по нему в парламенте и дать ему оценку.

В то же время за год без всякого референдума Зеленский успел провести через Раду или СНБО многие принципиальные решения. Например, по продаже земли или же по запрету российских сайтов (хотя до выборов обещал посоветоваться по этому поводу с народом).

2. Снятие неприкосновенности с президента, депутатов и судей

Обещание. "Внедрять равенство и справедливость начну с себя. Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с Президента Украины, народных депутатов и судей", - говорилось в предвыборной программе.

Реальность. Выполнена только одна часть этого обещания - иммунитета с 1 января 2020 года лишили депутатов.

Да и то с оговорками - открыть дело против депутата может только генеральный прокурор.

С ним нужно согласовывать большинство действий следователей. То есть реально ни полиция, ни другие органы на депутата дел заводить без санкции Киева не могут.

Да и случаи вручения депутатам подозрений до сих пор единичные и явно по маргинальным делам.

3. Импичмент президента и отзыв депутатов

Обещание. Среди первоочередных в программе были закон "Об импичменте Президента Украины" и закон "Об отзыве народного депутата Украины".

Реальность. Закон, регулирующий процедуру импичмента президента, был принят 10 сентября 2019 года. Правда, легче от этого не стало - процедура настолько сложна, что отправить президента в отставку почти нереально. То есть работать этот документ не будет.

А вот более насущный закон - об отзыве депутатов - еще даже не внесен в парламент. Хотя о его разработке у президента заявляли еще в мае 2019 года.

4. Лишение мандата за кнопкодавство и прогулы

Обещание. "Кнопкодавство", "депутатские прогулы" - автоматическая основание для лишение депутатского мандата" - говорилось в предвыборной программе.

Реальность. В январе 2020 года Зеленский подписал закон об ответственности нардепов за кнопкодавство. Он ввел уголовную ответственность за умышленное голосование вместо другого депутата. За это грозит штраф от 3 до 5 необлагаемых налогом минимумов 51-85 тыс грн. За прогулы высчитывают средства из зарплат.

На кнопкодавстве ловили больше десятка нардепов, но это было до подписания закона. Генпрокуратура пока открыла только одно уголовное дело против депутата-кнопкодава. Им стал внефракционный депутат Владислав Поляк. Расследованием занимается ГБР, а не Регламентный комитет парламента, как раньше. Решения суда еще нет.

Что касается лишения мандата за прогулы и кнопкодавство, то механизма этого еще нет, вопрос до сих пор решается в Конституционном суде. То есть никого мандата за этот год еще не лишили.

5. Суд присяжных

Обещание. Президент в своей программе планировал создать для рассмотрения уголовных преступлений - суд присяжных, состоящий из представителей народа. Суды присяжных действуют в Украине и сейчас, но касаются только тех дел, по которым грозит пожизненный срок.

Реальность. Подвижек в этой истории нет. Недавно министр юстиции Денис Малюська заявил, что классический суд присяжных заработает не раньше, чем через два-три года, поскольку для имплементации всех изменений в законодательстве необходимо время. По его словам, законопроект о суде присяжных в Украине поступит в Раду в ближайшие недели.

Ожидается, что такой суд будет рассматривать тяжкие преступления, наказание за совершение которых предусматривает лишение свободы на срок более 10 лет.

6. Референдум по НАТО

Обещание. "Движение Украины в НАТО и других подобных объединений - залог нашей безопасности, в которую я верю, и которая должна получить подтверждение через всеукраинский референдум", - обещал Зеленский.

Реальность. Такой референдум не был проведен. Впрочем, сами же представители власти не устают говорить, что в НАТО Украину пока никто не приглашает. И, раз вопрос о вступлении пока не стоит, то и плебисцит проводить не нужно.

7. Заплата военных по стандартам НАТО

Обещание. "Моя задача сделать так, чтобы зарплата военнослужащих была на уровне натовских стандартов" - говорилось в программе Зеленского.

Реальность. Пока этого нет. Украинскую армию постепенно переводят на стандарты НАТО, например, Рада проголосовала за адаптацию документации и строевой подготовки ВСУ к нормам Альянса. С марта на новую систему питания по натовскому образцу перевели более 100 военных частей.

Что касается зарплат, то до натовских стандартов очередь еще не дошла. При этом речь идет не о том, чтобы получать такое же жалованье, а сделать систему начислений, как у НАТО.

Сейчас денежное обеспечение военных построено на тех же принципах, что и в Советской армии. Генштаб ВСУ предлагает взять американскую системы - выплаты в основном зависят от звания и выслуги лет, треть составляют надбавки.

Но дальше предложений пока дело не идет.

8. Забрать у СБУ экономическую дубинку

Обещание. "СБУ не будет заниматься экономическими преступлениями", - прямая цитата из программы Зе.

Реальность. Не выполнено.

Подразделение, которое занимается экономикой, действительно ликвидировали - только не в СБУ, а в Нацполиции. Да и то не всё - в МВД уже позаботились о том, что бы наиболее "сладкий" кусочек экономического сыска не ушел из под их контроля.

В целом функции расследования преступлений в сфере экономики должны передать другому ведомству, правда, еще не созданному – Службе финансовых расследований.

А вот, что касается трансформации экономического подразделения СБУ, то этого пока нет. В марте этого года Владимир Зеленский подал в Раду закон о реформе СБУ, но он еще не принят. Предположительно это может произойти во втором-третьем квартале. Но и там по сути остаются функции контроля за экономикой.

9. "Экономическое чистилище"

Обещание. "Мы введем одноразовую "нулевую декларацию" для бизнеса. Каждый бизнесмен за 5% сможет задекларировать и легализовать свои доходы. Полученные средства пойдут на уменьшение тарифной нагрузки для малоимущих. Пройдя "экономическое чистилище", каждый получит шанс в дальнейшем честно вести бизнес в стране" - обещал Зеленский.

То есть речь шла о том, чтобы на льготных условиях вывести свой бизнес или активы из тени.

Реальность. Пока не выполнено. Прошлым летом глава финансового комитета Рады Данил Гетманцев относил принятие такого законопроекта в 2020 году. Причем увязывалось это с требованием всеобщего декларирования доходов и имущества (сейчас это делают лишь депутаты и чиновники).

В конце августа законопроект об этом подали - правда, нардепы от "Европейской солидарности". С тех пор он "пылится" на уровне комитетов и движения по нему нет. "Слуги народа" же своего законопроекта пока не подавали.

10. Замена налога на прибыль налогом на выведение капитала

Обещание. "Налоги станут простыми и понятными. Замена налога на прибыль налогом на выведение капитала даст бизнесу больше свободы для развития и снизит административное давление", - звучал очередной пункт программы.

Реальность. Не выполнено. Законопроект об этом даже не внесен в Раду. При этом реальные налоговые новации новой властной команды закручивают гайки бизенесу.

Так, в январе был принят законопроект № 1210, называемый законом "о налоговым терроре". Он был жестко раскритикован бизнесом, поскольку вводит новые налоги и увеличивает штрафы.

А в октябре Зеленский подписал закон, который вводит кассовые аппараты для малого бизнеса - до чего не додумывались ни при одном президенте. Это резко усложняет жизнь самой малорентабельной прослойке бизнесменов.

11. Формирование "прозрачного рынка земли"

Обещание. Так оно и звучало в программе - "формирование прозрачного рынка земли". Без каких-либо подробностей. Впрочем, Зеленский сразу говорил, что идет в президенты в том числе с идеей продажи сельхозугодий.

Реальность. Закон о рынке земли Рада приняла 30 марта 2020 года. Большинство голосов дали в партиях "Слуга народа", "Европейская солидарность" и "Голос". Закон запускает рынок земли с 1 июля 2021 года. Подробнее о сути закона можно прочитать в нашем материале.

Закон этот был принят под давлением МВФ и во время карантина, что снимало опасность протестов аграриев.

При этом многие парламентарии заявляют, что он станет не основной для прозрачного рынка, а схемой для манипуляций. 48 нардепов оспорят закон о рынке земли в Конституционном суде. Депутаты направили в КСУ представление относительно конституционности закона.

12. Самообеспечение газом и его экспорт

Обещание. "Украина должна перейти на обеспечение своих потребностей за счет собственных энергетических ресурсов, став впоследствии их экспортером на европейский рынок" - обещал Зеленский.

То есть президент пообещал увеличить добычу природного газа в Украине и решить вопрос с энергетической зависимостью от импорта.

Реальность. Добыча газа в Украине наоборот лишь падает - за прошлый год на 1,4%, а с января по март 2020 года - сразу на 2%. То есть при Зеленском это падение даже ускорилось.

С одной стороны это объективный процесс - падают и мировые цены на это топливо. Поэтому инвестировать в добычу не хотят. С другой - стратегия энергетической безопасности на то и нужна, чтобы не зависеть от внешних рынков. И ничего в этом направлении не делается.

13. Экономический паспорт украинца

Обещание. "Каждый ребенок имеет право накапливать на своем счету часть от реализации государством природных благ (недра, земли и т.д.). После достижения совершеннолетия ребенок получит эти накопления, как собственный стартовый капитал" - заявлял будущий президент.

Реальность. В январе депутаты "Слуги народа" внесли в Раду законопроект "Об экономическом паспорте украинца". Сообщалось, что "экономический паспорт", как в ОАЭ, нужен для прекращения оттока украинцев за границу. Под него предлагают создать финансовое учреждение "Фонд будущего". Его бенефициарами будут считаться граждане Украины, которые будут рождены после 1 января 2021 года и проживут на территории Украины на протяжении 18 лет.

Закон пока на рассмотрении в комитетах.

14. Тюрьма для коррупционеров

Обещание. "Подозреваемый в коррупции не выйдет под залог. Осужденный за коррупцию получит конфискацию имущества и пожизненный запрет занимать государственные должности", - обещал Зеленский.

Реальность. Выходят под залог да еще и как. Бывшего чиновника Олега Гладковского (Свинарчука), который курировал в СНБО гособоронзаказ и был бизнес-партнером Петра Порошенко, отпустили под залог в 10 млн грн. Замминистра экономики времен Порошенко Юрия Бровченко, который подозревается в миллионных хищениях, вышел под залог в 570 тыс грн. Экс-нардеп Ярослав Дубневич, подозреваемый в хищениях на "Укрзализныце", вышел под залог в 90 миллионов гривен и с тех пор находится на свободе.

15. Переход к страховой медицине

Обещание. "Пациент будет сам определять программу страхования, выбирать заведение, врача, способ лечения. Базовый уровень страхования для малообеспеченных слоев населения - за счет государства" - говорилось в программе.

Реальность. Страховую медицину вводить отказались, пока не закончат реформу Супрун. Об этом заявил глава комитета Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий. По его словам, "страховая модель медицины может быть внедрена лишь после завершения всех этапов медицинской реформы".

Правда, пока второй этап из-за многочисленных недочетов отложили до нового года. То есть и по страховой медицине прогнозов теперь нет никаких.

16. Обязательный бесплатный ежегодный медосмотр

Обещание. "Введение обязательного бесплатного ежегодного медицинского осмотра", - говорится в программе.

Реальность. Этот пункт не выполнен. В министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц прогнозировали, что его сделают хотя бы для ветеранов. Но и для них пока не сделали.

17. Образовательные ваучеры

Обещание. "Мы введем принцип "деньги ходят за талантливым студентом". Каждый школьный гений получит образовательный ваучер, который сможет потратить на обучение в любом выбранном им учреждении высшего образования" - еще одно обещание.

Реальность. О реализации этой инициативы пока не слышно.

18. Программа молодежного жилищного кредитования

Обещание. "Восстановим программы молодежного жилищного кредитования", - говорил Зеленский.

Реальность. Не восстановили.

19. Год льготного налогообложения молодым предпринимателям

Обещание. "Молодым предпринимателям - государственную поддержку и год льготного налогообложения", - говорится в программе.

Реальность. Такая норма не принята. По кредитам предпринимателям у Зеленского представили только программу кредитования 5/7/9. Правда, пока банкиры выдают мизерное число кредитов по этой программе. Запросы на кредиты отклоняются и бизнесменам массово отказывают в предоставлении финансирования.

20. Накопительные пенсии

Обещание. "Переход от солидарной к накопительной пенсионной системе. Все страховые накопления, сделанные человеком за жизнь, не будут пропадать в фондах, а будут переходить по наследству"

Реальность. Систему накопительных пенсий собираются запустить с этого года. С октября украинцы должны будут выбирать пенсионные фонды для внесения взносов, а с начала 2021 года начнут копить пенсии. Это прописано в новом законопроекте от Минсоцполитики, который уже анализировала "Страна".

Там уже заложены серьезные подводные камни - например, никак не прописаны гарантии, если пенсионные фонды, отобранные правительством, обанкротятся. Да и доходность по пенсионным вкладам будет минимальной - поэтому в условиях украинской инфляции рассчитывать на большую прибавку к пенсии вряд ли стоит.

21. Голосование через интернет на выборах и референдумах

Обещание. "Граждане Украины получат возможность участвовать в принятии важных решений власти через Интернет, в том числе и голосовать на выборах и референдумах", - говорится в программе Зе.

Реальность. Пока не выполнено, но шаги в этом направлении предпринимаются. После запуска приложения госуслуг "Дiя", власти заявили, что в будущем планируют добавить функцию, которая позволит голосовать на президентских, парламентских и местных выборах. Правда, когда это произойдет - непонятно, вопрос требует кардинально менять законодательство. Поэтому непонятно, дойдут ли руки. На местных выборах точно будем голосовать традиционным способом.

Выводы

Из 21 обещания Зеленского за год его президентства выполнены только три - о рынке земли, снятии неприкосновенности с депутатов и принятии закона об импичменте президента.

Еще несколько обещаний - в стадии выполнения (поданы законопроекты). Но абсолютное большинство гарантий, которые давал президент - пока или не исполнены, или сделано вообще нечто противоположное - как, например, с налогами.