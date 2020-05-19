Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия перед заседанием Верховной Рады заявил, что его шокировало онлайн-интервью Дмитрий Гордона с экс-лидером боевиков Игорем Гиркиным.

Об этом во вторник, 19 мая, сообщает "PavlovskyNews" в Телеграме.

Как отмечается, политик с иронием предложил взять интервью у "какого-то Бен Ладена или кого-то еще". По словам Арахамии, единственным позитивным моментом Арахамия назвал тот факт, что видеоролик является доказательством российской агрессии с привлечением профессиональных наемников.

Кроме того, народный депутат от "ЕС" Николай Княжицкий с трибуны Рады заявил, что его политсила обратилась в СБУ и ГПУ в связи с признаками пропаганды терроризма в интервью Дмитрия Гордона.

Напомним, 11 мая на YouTube-канале Дмитрия Гордона вышло интервью с нынешним депутатом Госдумы России Натальей Поклонской, которая в 2014 году, работая в органах прокуратуры Крыма, перешла на сторону России. А 18 мая появилось интервью с Игорем Гиркиным.

Позже в СБУ заявили, что возьмутся за Гордона после интервью с Поклонской и Гиркиным.