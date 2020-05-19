В Верховную Раду внесли законопроект, запрещающий иностранцам входить в наблюдательные советы государственных компаний. Документ под №3487 был зарегистрирован в парламенте еще 15 мая. Соавторами законопроекта стали сразу 37 народных депутатов. Об этом сообщается на сайте парламента.

В пояснительной записке говорится, что депутаты предлагают законодательно закрепить такие требования к кандидатам в члены набсоветов государственных предприятий, единственным акционером которых является государство:

гражданство Украины и достижение на момент назначения 21-летнего возраста;

проживание в Украине на протяжении последних 5 лет;

владение государственным языком.

"Необходимость такого регулирования связана с тем, что набсовет госпредприятия является органом, осуществляющим защиту прав государства, и в пределах компетенции, определенной уставом и законом, контролирует и регулирует деятельность руководителя предприятия. Учитывая то обстоятельство, что большинство госпредприятий имеют стратегический характер, а их функционирование опосредованно влияет на экономическую безопасность и стабильность государства, необходимо обеспечить деятельность набсоветов таким образом, чтобы она соответствовала интересам государства и общества", - говорится в пояснительной записке.

Ранее "Страна" писала о том, что в "Слуге народа" предложили, чтобы в набсоветах госкомпаний было не менее 40% женщин.

Также мы сообщали, что Зеленский заявил, что украинцы в набсоветах госкомпаний ощущают себя национальным меньшинством.