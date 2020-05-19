Президент Петр Порошенко в телефонном режиме жаловался в США на украинские партии, которые вышли из коалиции и блокируют назначение нового премьер-министра. И просил американцев надавить на "Самопомощь" Андрея Садового.

Об этом идет речь в аудиозаписях, опубликованных сегодня в Киеве нардепом Андреем Деркачом. Он показал запись разговора Порошенко и вице-президента США Байдена от 22 марта 2016 года.

Пленка показательна тем, что показывает, что и премьеров в Украине согласовывают в США.

Это был момент, когда отставка премьера Арсения Яценюка была предрешена. Байден в начале беседы упомянул две кандидатуры - тогдашнего спикера Владимира Гройсмана и министра финансов Наталью Яресько. И спросил, что Порошенко может сказать по этому поводу.

Украинский гарант рассыпался в длинных объяснениях о том, что коалиции в Раде нет - из нее вышли "Батькивщина", "Самопомощь" и Радикальная партия Ляшко.

Порошенко заявил, что самую неконструктивную позицию заняла "Самопомощь", которая не хочет возвращаться в коалицию, хотя и согласна обсуждать кандидатуру нового премьер-министра вместо Арсения Яценюка. Президент заявил, что предложил "Самопомощи" Яресько.

"У нас нет 226 голосов для поддержки Яресько. Насколько я понимаю, наши американские партнеры и друзья имеют значительное влияние на лидеров "Самопомощи", и я просил Павла позвонить Тори и связаться с послом для возможного увеличения давления и поддержки кандидатуры Яресько "Самопомощью"", - просит Байдена Порошенко.

Президент сокрушается, что Садовой не хочет поддерживать Яресько, несмотря на то, что "партнеры из США предоставили гранты "Самопомощи", значительную финансовую поддержку".

Именно тем, что партия Садового уклоняется от обсуждения кандидатуры премьера, Порошенко объяснил переход к идее назначить премьером Гройсмана.

Начало разговора о "Самопомощи" - с 29:45

Отметим, что в разговоре с Порошенко от 18 февраля 2016 года, запись которого также была обнародована сегодня, Байден выражал беспокойство, что парламент проголосовал за недоверие Кабмину премьера Яценюка. А сам Порошенко уверял, что заблокировал его отставку по приказу вице-президента США.

Кроме того, из опубликованных пленок стало известно, что Порошенко согласовывал кандидатуру Луценко на пост генпрокурора с Байденом.

А предшественника Луценко, Виктора Шокина, Керри и Байден приказали Порошенко уволить, запись соответствующего разговора также была обнародована 19 мая.