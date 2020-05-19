Верховная Рада Украины на сегодняшнем пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, в котором праздник "День защитника Украины" переименуют в "День защитников Украины". За соответствующее решение проголосовал 261 народный депутат.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", во вторник, 19 мая.

Отмечается, что Верховная Рада приняла за основу законопроект №2325 "О внесении изменений в статью 73 Кодекса законов о труде Украины", согласно которому название праздника "День защитника Украины" будет изменено на "День защитников Украины".

Сообщается, что данные изменения приняты с целью надлежащего чествование мужества и героизма женщин и мужчин - защитников независимости и территориальной целостности Украины, военных традиций и побед украинского народа на уровне государственного праздника.

Напомним, День защитника Украины - государственный праздник, который отмечают в стране 14 октября. Это день всех военнослужащих, а также тех, кто защищает страну - и мужчин, и женщин. Этот государственный праздник с 2014 года по замыслу должен был заменить 23 февраля.