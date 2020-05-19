В Верховной Раде поддержали за основу законопроект №2424, определяющий особенности взимания государственного сбора за каждого пассажира, вылетающего из Украины, и за каждую тонну груза, которая отправляется или прибывает в Украину.

Онлайн-трансляцию пленарного заседания парламента опубликовала "Страна".

За соответствующий законопроект проголосовали 237 народных депутатов.

"Государственный сбор за каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины, и за каждую тонну груза, которая отправляется или прибывает в аэропорт Украины, – обязательный неналоговый платеж в Государственный специализированный фонд финансирования общегосударственных расходов на авиационную деятельность и участие Украины в международных авиационных организациях, взимается с авиаперевозчиков в порядке, определенном этим Кодексом", - говорится в тексте законопроекта.

Так, законопроект предусматривает, что государственный сбор не будет сниматься в случаях:

перевозок высших должностных лиц и официальных делегаций государств;

перевозок гуманитарной помощи из/в Украину в соответствии с актами Кабинета министров Украины;

полетов, связанных с обеспечением проведения работ по ликвидации последствий стихийного бедствия, авиационных и других событий, санитарных авиарейсов (в том числе перевозок тела (останков, праха) умершего);

перевозок пассажиров, относящихся к категории лиц, которые освобождаются от уплаты сборов в соответствии с законом;

перевозок детей в возрасте до двух лет;

перевозок транзитных пассажиров;

перевозок пассажиров с сервисными билетами;

перевозок менее десяти пассажиров одним нерегулярным рейсом.

Сбор с каждого пассажира, который будет летать в пределах страны, может составлять 0,5 доллара, а при международных воздушных перевозок - 2 доллара. За каждую тонну груза в пределах Украины пассажиры должны заплатить 2,5 долл., а в случае осуществления международных перевозок из/в Украину - 10 долл.

Счет-фактура на уплату государственного сбора направляется плательщику факсимильной связью или электронной почтой в день оформления, а по требованию авиаперевозчика — по почте (заказным письмом) в течение двух рабочих дней со дня оформления и оплачивается в течение 30 дней с даты его оформления.

Напомним, Украина может открыть международное авиасообщение уже в июне.

Также мы писали, что три крупных авиакомпании хотят возобновить рейсы из Украины с конца мая.