Венецианская комиссия даст оценку законопроекту о всеукраинском референдуме по просьбе спикера Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова.

Об этом во вторник, 19 мая, информирует пресс-служба европейского консультативного органа.

"13 мая 2020 года глава Верховной рады Украины направил запрос на мнение Венецианской комиссии относительно проекта закона Украины "О всеукраинском референдуме", - говорится в сообщении. Точная дата оглашения результатов рассмотрения пока неизвестна.

Стоит отметить, что Рада не часто просит Венецианскую комиссию рассмотреть законопроект перед голосованием по нему в парламенте. Судя по всему, депутаты дождутся оценки европейского органа до того, как принимать документ в сессионном зале.

Напомним, в 2012 году Рада уже принимала закон о референдуме, однако спустя шесть лет он был признан неконституционным. Мы уже разбиралась, зачем фракция "Слуга народа" инициирует принятие нового законопроекта о "народовластии".

Ранее "Страна" писала, что данный законопроект предусматривает изменение решения, принятого на референдуме, не ранее чем через три года со дня его проведения.

Также мы сообщали о том, что в окружении президента Украины Владимира Зеленского шли разговоры о вынесении на референдум вопроса мира на Донбассе.