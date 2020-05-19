Ветеран АТО стал жертвой похищения и пыток в городе Покровске Донецкой области. Нападение на 21-летнего ветерана боевых действий на Донбассе произошло ночью 15 мая. Рядом с ним находились двое родственников, но они не смогли противостоять злоумышленникам. Об этом сообщается на сайте ГУ Нацполиции Донецкой области.

Уточняется, что похитившие ветерана злоумышленники силой заставляли его вступить в криминальную группировку. Заложника вывезли в неизвестном направлении, связали скотчем руки, ноги и глаза. В течение двух часов его жестоко пытали, отобрав у него деньги и золотые украишения. ювелирные изделия из золота потерпевшего похитители забрали себе. Затем парня вывезли в багажнике и выбросили возле места, где похитили. Лишь случайно он остался жив.

Сейчас пострадавший госпитализирован. У него многочисленные травмы, медики оценивают его состояние, как тяжелое.

"Полицейские разоблачили четырех участников преступной группы, причастных к нападению на ветерана АТО. Это неоднократно судимые жители Покровская, у некоторых - по 5-6 судимостей. Один из участников группы - гражданин Азербайджана. Организатором преступления является 28-летний житель Покровская, который является обвиняемым в убийстве, совершенном в 2018 году. Сейчас дело находится на рассмотрении в суде", - говорится в сообщении.

Подозреваемым инкриминируют три статьи Уголовного кодекса: ч.2 ст. 187 (разбой), ст. 146 (похищение человека), ст. 127 (истязание). Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.

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