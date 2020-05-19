Президент Петр Порошенко по требованию вице-президента США Джо Байдена организовал провал отставки кабмина Арсения Яценюка 16 февраля 2016 года. Об этом говорят аудиозаписи, опубликованные сегодня нардепом Андреем Деркачом.

В разговоре от 18 февраля 2016 года Байден выражает беспокойство, что парламент проголосовал за недоверие Кабмину премьера Арсения Яценюка.

Порошенко же в ответ на это оправдывается, что все в порядке, Арсений остается, а недоверие продавили фракции, которые вышли из коалиции.

"Я лично заблокировал отставку правительства Яценюка, потому что я вам это пообещал. Только поэтому", - заявил Порошенко Байдену.

Украинский президент говорит, что недоверие Кабмину, которое объявила Рада "не означает отставки правительства, это просто политическая оценка его действий".

Напомним, 19 мая был обнародован не один разговор Порошенко с Байденом. Так, в марте 2016 года они разговаривали о Юрии Луценко. Порошенко согласовывал с Байденом его кандидатуру на должность генпрокурора.

Кроме того, на пленках есть запись разговора Петра Порошенко с главой госдепа США Джоном Керри, в ходе которого они обсуждают отставку генпрокурора Виктора Шокина. Керри призывает Порошенко уволить его.