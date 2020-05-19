В Одессе из частично обрушившегося в понедельник жилого дома 35 человек переехали в отели, а остальные девять решили временно пожить у родственников и знакомых.

Об этом сообщил вице-мэр Одессы Дмитрий Жеман, видео опубликовано на YouTube канале "Думская, 1", во вторник, 19 мая.

Отмечается, что в доме фактически жили 44 человека. После ЧП большинство из них отселили в гостиницы "Винтаж" и "Одесский дворик".

Жеман добавил, что проживание людей в отелях оплачивает застройщик, который осенью прошлого года начал сносить соседний банно-прачечный комбинат. В полиции подозревают, что земляные работы, которые велись на стройплощадке рядом, могли стать причиной обрушения дома.

По словам вице-мэра, потерпевшие одесситы будут жить в отелях до завершения экспертизы.

Напомним, вчера, 18 мая, в Одессе по адресу ул. Торговая, 20 частично обвалилась стена четырехэтажного жилого дома с мансардой на 30 квартир. Разбор здания был остановлен из-за угрозы нового обвала.

Также мы писали, что сегодня спасатели проводили подготовительные работы по демонтажу стены и кровли здания. На месте работали 264 человека и 56 единиц техники, из них от ГСЧС 106 человек личного состава и 23 единицы техники, в том числе - кинологи.