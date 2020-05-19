Верховная Рада Украины во время заседания 20 мая не стала голосовать за крайне спорный законопроект о медиа. 278 голосами нардепов он отправлен в комитет на доработку.

Об этом передает корреспондент "Страны".

Таким образом Рада поддержала предложение профильного комитета направить законопроект назад на повторное первое чтение в комитет. "Нужно много структурных дополнений", - сказал глава Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.

Напомним, что в законопроект о медиа был вписан ряд скандальных норм: ускоренная блокировку сайтов решением суда без присутствия владельца СМИ и фактическая цензура на ряд тем: СССР, Россия, война на Донбассе и Крым.

После того, как этот документ прошел комитеты и был рекомендован к принятию в первом чтении, ОБСЕ негативно высказалась по данному законопроекту.

Позже комитет по информационной политике в конце апреля объявил, что законопроект отправляется на доработку.

Ранее мы писали, что Национальный союз журналистов Украины выступил с обращением к народным депутатам, в котором призвал их отложить рассмотрение законопроектов о СМИ.