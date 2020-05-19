Верховная Рада провалила постановление №3067 про определение представителей Рады в состав комиссии на проведение конкурса на должность директора ГБР.

Заседание парламента проходит во вторник, 19 мая.

В комиссию хотели включить народного депутата от "Слуги народа" Владлена Неклюдова (фигуранта Криворожского скандала), доцента кафедры уголовного права № 1 Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, кандидата юридических наук, доцент Юрия Пономаренко и народного депутата от "Слуги народа" Юлию Яцык.

За документ проголосовали 194 депутата, при необходимых 226. "Слуги народа" дали 163 голоса.

Ситуацию прокомментировал депутат "СН" Максим Бужанский. По его словам, критика этого постановления со стороны оппозиции вполне обоснована, так как ни один ее представитель в число предлагаемых кандидатов не попал.

"В связи с чем, предложение. Послать на@ер общественников, международников и прочий непонятный сброд, и не мешать парламенту выдвигать кандидатов по своей квоте. Что мы и предлагали на комитете", - заявил Бужанский.

"Тошнит от международников, общественников и спонсоров, задолбали персонажи, которые всех куда то назначают, не обладая ни авторитетом, ни ответственностью, ничем. Мы или суверенное государство, или нет, если нет, давайте попросим прислать куратора, и пусть он распоряжается единолично, хватит ломать эту комедию", - отметил депутат.

Отметим, что в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора ГБР должны войти 3 представителя от президента, 3 - от Верховной Рады и 3 - от Кабинета министров на основании предложений международных организаций, с которыми Украина сотрудничает в сфере предотвращения и противодействия коррупции в соответствии с международными договорами.

Напомним, 17 марта Верховная Рада назначила Ирину Венедиктову на должность генпрокурора. Ранее она возглавляла Государственное бюро расследований.

После этого исполняющим обязанности директора ГБР стал Александр Соколов, который был заместителем Венедиктовой. Еще одним кандидатом на должность и.о. директора ГБР был адвокат осужденного за госизмену экс-президента Виктора Януковича Александр Бабиков.