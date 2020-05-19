Вечером во вторник, 19 мая, в центральных областях Украины ожидаются дожди. Однако уже завтра, 20-го числа, атмосферные фронты, а значит и осадки, переместятся в восточные и южные регионы.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, дожди 20 мая ожидаются в Сумской области, на востоке и юге страны, кроме Крыма. А вот в западных и центральных областях в среду существенных осадков не ожидается. Возможно кратковременные и незначительные дожди. В центральных регионах днем будет солнечно. Ветер будет свежим северо-западным и порывистым.

Температура воздуха, по данным Диденко, ближайшей ночью составит +8...+12 градусов, на юге +10...+15 градусов. Днем ​​20 мая в Украине ожидается +14...+19 градусов, в южной части и на Закарпатье - +17...+24 градуса.

Кроме того, синоптик сообщила, что в Киеве 20 мая существенные дожди маловероятны, ночью ожидается +10 градусов, днем ​​в среду - +17 градусов.

"Особого тепла пока не видно, разве что со следующей недели днем ​​все же станет больше "двадцаток", а дожди, небольшие и умеренные, начнут чередоваться с солнышком", - написала Диденко.

Также, по словам Диденко, по предварительным прогнозам, 22-23 мая при прояснении, то есть, чистом небе, в ночные и утренние часы на севере, западе и в центре Украины есть вероятность небольших заморозков.

Напомним, ранее синоптик показала карту двух циклонов и антициклонов, чья битва определит погоду в Украине до конца недели.