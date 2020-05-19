Главврач 4-й больницы Луганска Алексей Навроцкий скончался в возрасте 48 лет. Ранее у него был диагностирован Covid-19. Других проблем со здоровьем у медика не было.

Об этом во вторник, 19 мая, информируют луганские СМИ.

"Вирусная пневмония, вызванная коронавирусом нового типа. Боролись до последнего, что только ни делали, включая ИВЛ. Вчера ушел", - рассказали в "Минздраве ЛНР".

Сообщается, что о коронавирусе у главного врача 4-й луганской многопрофильной больницы стало известно 1 мая, тогда тест дважды показал у него положительный результат. Кроме самого Навроцкого инфекцию также подхватили его жена и ребенок.

"Заболел он три недели назад, и заболевание сразу протекало остро, с высокой температурой, и практически сразу осложнилось двусторонней тотальной пневмонией", - добавили в "ведомстве".

По словам одного из медработников, главврач ранее заходил в бокс с зараженными коронавирусом без защитного костюма, в одной маске, чтобы вмешаться в конфликт, который разгорелся между пациентами.

Стоит отметить, что по последним данным в "республике" зафиксировано 328 случаев коронавирусной инфекции. От Covid-19 там выздоровели 111 человек, статистику по смертности "власти" не публикуют.

Напомним, что первый летальный случай от Covid-19 в "ЛНР" был зафиксирован 22 апреля.

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