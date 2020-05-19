Петр Порошенко согласовывал с Джо Байденом кандидатуру нового генпрокурора - Юрия Луценко. Это следует из записи их разговора от 22 марта 2016 года.

Ее опубликовал сегодня на пресс-конференции в Киеве нардеп Александр Деркач.

"Одной из кандидатур на пост генпрокурора является лидер моей фракции Юрий Луценко, который является публичной личностью. Если вы считаете, что политически мотивированная личность не совсем подходит, то я отзову свое предложение. Никто не знает, что я хочу предложить Луценко", - заявил Порошенко.

Байден в ответ на это попросил время, чтоб обговорить этот вопрос со своей командой. Отметим, что через четыре дня Рада снимет с должности начальника ГПУ Виктора Шокина. А позже генпрокурором будет назначен Луценко.

Аудиозаписи разговоров опубликованы на пресс-конференции Деркача 19 мая.

Напомним, также была обнародована запись разговора Петра Порошенко с главой госдепа США Джоном Керри, в ходе которого они обсуждают отставку генпрокурора Виктора Шокина. Керри призывает Порошенко уволить его.

Кроме того, в разговоре с Байденом Порошенко просил у него выделить "смотрящего" за генпрокуратурой.