Укравтодор потратит на ремонт дорог в этом году около 10% украинского бюджета.

Об этом заявил глава Укравтодора Александр Кубраков в интервью "РБК-Украина".

"В этом году на дороги действительно рекордное финансирование, если посчитать все источники – это 10% бюджета страны. Основа финансирования дорог – Государственный дорожный фонд. Из него 31,5 млрд грн направляются на ремонты и строительство дорог государственного значения, 5,7 млрд – на содержание дорожной сети, 22 млрд – на дороги местного значения, ими занимаются областные госадминистрации", - пояснил он.

Кроме того, еще одним источником финансирование дорожных работ станут 35 млрд грн, которые были получены "Нафтогазом" от "Газпрома".

"В ближайшие дни должно быть принято постановление правительства, которое зафиксирует на какие именно дороги будут направлены эти деньги", - заявляет Кубраков.

Также есть финансирование от международных финансовых организаций (4,4 млрд грн) и отдельные бюджетные программы (около 2 млрд грн).

Напомним, в феврале Кабмин утвердил госгарантии под финансирование "Укравтодора" почти на 20 млрд грн.

Также мы писали, что на родине Зеленского чиновники прикарманили миллионы, выделенные на ремонт дороги.