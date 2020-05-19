В Ужгороде коронавирусную инфекцию обнаружили у шести работников местного супермаркета, однако магазин до сих пор не закрыли. Правоохранители начали проверку этой информации.

Об этом со ссылкой на местную полицию 19 мая сообщает mukachevo.net.

Так, сообщается, что правоохранители уже зарегистрировали происшествие по ч.1 ст. 325 УК Украины - нарушение санитарных правил и норм касаемо предотвращения инфекционных болезней и массовых отравления. Полицейские проводят расследование, во время которого эксперты проверят, соблюдал ли магазин необходимые правила.

Напомним, по состоянию на утро 19 мая количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 18 876 человек.

Также мы писали, что в Украине сегодня самый низкий прирост заболевших с 9 апреля.