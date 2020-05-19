Отмена заочного ареста экс-министра доходов и сборов Александра Клименко связана с тем, что бывший чиновник не был объявлен в розыск.

Об этом во вторник, 19 мая, рассказала судья-спикер Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда Инна Калугина, передает "Судебная власть Украины".

По ее словам, избрание меры пресечения в виде заочного ареста возможно только при приобритении им статуса подозреваемого и объявлении его в международный розыск.

"Коллегия судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда согласилась с выводом следственной судьи о том, что лицо получило статус подозреваемого в уголовном производстве. Вместе с тем, суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что суд первой инстанции сделал ошибочный вывод о том, что подозреваемый в уголовном производстве считается объявленным в международный розыск", - заявила Калугина.

Как отметила судья, 10 июня прошлого года военный прокурор принял постановление об объявлении Клименко в розыск.

"Однако, стороной обвинения не добавлены никакие доказательства, свидетельствующие о совершении органом досудебного расследования любых действий, направленных на реализацию соответствующего постановления, в частности доказательства внесения сведений об объявлении лица в международный розыск в Единый реестр досудебных расследований и направления запроса об объявлении розыска в Национальное Центральное Бюро Интерпола в Украине", - подчеркнула Калугина.

При этом сторона обвинения все еще может повторно обратиться в суд с ходатайством о заочном аресте, если вышеуказанные недостатки будут устранены.

Напомним, что осенью 2019 года Печерский суд арестовал недостроенный дом и земельные участки компании, которую связывали с экс-министром доходов.

О том, что стоит за уголовным делом против Клименко "Страна" разбиралась в отдельном материале.