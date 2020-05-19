Киевлянам готовят очередное повышение тарифа на централизованное водоснабжение и водоотвод. Его инициирует КП "Киевводоканал". Тариф на 2021 год может вырасти до 27,35 гривен/куб. м. с НДС. Сейчас он 22,992 грн, повышение составит 19%). Об этом говорится на сайте коммунального предприятия.

"Предложения ЗАО "АК "Киевводоканал" по установлению на 2021 год тарифов: установить тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу для потребителей Киева в размере 27,35 гривен (в т. ч. НДС 4,56 гривен) за 1 куб. м, из них 14,74 гривен (в т.ч. НДС 2,46 гривен) за 1 куб. м водоснабжения; 12,61 гривен (в т.ч. НДС 2,10 гривен) за 1 куб. м водоотведения", - говорится в сообщении.

Таким образом тариф на водоснабжение может быть повышен на 9,7%, на водоотвод - на 32%.

Уточняется, что расчеты запланированных на 2021 год тарифов проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства и постановлений Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

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