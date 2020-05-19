Нардеп Андрей Деркач 19 мая опубликовал запись разговора президента Украины Петра Порошенко и вице-президента США Джо Байдена.

В ней они обсуждают дальнейшие шаги после снятия генпрокурора Виктора Шокина и назначения вместо него Юрия Луценко.

Беседа датирована 13 мая 2016 года. Поздравив Порошенко с назначением нового генпрокурора, Байден сказал:

"Для него будет критически важно работать быстро над возмещением вреда, который нанес Шокин", - заявляет вице-президент США. И далее обещает подписать миллиардный кредит Украине ("я верен своему слову").

Порошенко благодарит за поддержку и говорит о дальнейшей реформе генпрокуратуры, которая согласована со США.

"В этом законе мы представляем новую структуру ГПУ, включая Генеральную инспекцию, которую мы согласовали с вами", - говорит президент Украины.

Также Порошенко отчитывается, что дал Луценко задание выйти на контакт с американским посольством. Также президент просит дать ему человека - из посольства США или другой страны - для согласования вопросов по прокуратуре.

Более того - Порошенко предлагает конкретную кандидатуру этого человек, прокурора украинского происхождения, который будет "доверенным лицом в новой системе прокуратуры".

Байден говорит, что разберется, кто этот человек и даст ответ.

Аудиозаписи разговоров транслировал в прямом эфире телеканал 112.

Напомним, также опубликована зПорошенко в хвастался Байдену, что поднял тарифы даже выше, чем просил МВФ - на 100%, на не на 75%.