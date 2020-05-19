12 из 23 комитетов Верховной Рады Украины не поддержали внесенную правительством программу. В парламенте ожидают, что в программу действий Кабмина внесут новый проект.

Об этом со ссылкой на первого заместителя главы Верховной рады Руслана Стефанчука сообщает "РБК-Украина", во вторник, 19 мая.

"Мы сейчас ожидаем рассмотрение данного проекта программы в комитетах. Мы знаем, что 12 комитетов дали негативную рецензию этой программе. Я думаю и так прогнозирую, что количество комитетов прибавится. И после результатов, мы посмотрим какое реальное состояние. Однозначно, мы будем общаться с правительством относительно того, чтобы была подана другая программа", - заявил Стефанчук.

"Страна" разбиралась, почему Рада не хочет голосовать за программу правительства. Детальнее можно почитать здесь.

Также напомним, что "Страна" ведет онлайн-трансляцию заседания Верховной Рады 19 мая.