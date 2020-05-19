Нардепы разрешили "Укрпочте" выпускать платежные карты и проводить банковские операции
На заседании Верховной Рады во вторник, 19 мая, депутаты поддержали в первом чтении законопроект №2788-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о финансовых услугах в области почтовой связи". Документ позволит "Укрпочте" осуществлять банковские операции.
Так, за законопроект в первом чтении проголосовали 232 нардепа.
В документе указано, какие финансовые услуги сможет предоставлять "Укрпочта":
- открытие и ведение почтовых счетов,
- проведение расчетных банковских операций,
- выпуск и обслуживание платежных карт,
- привлечение средств физических и юридических лиц.
Любопытно, что ранее Нацбанк выступал против предложения позволить "Укрпочте" предоставлять банковские услуги.
Напомним, "Страна" писала о том, чем займется Верховная Рада на этой неделе.