Президент Петр Порошенко 13 мая 2016 года похвастался перед вице-президентом США Джо Байденом, что задрал коммунальные тарифы на 100% - даже выше, чем требовал МВФ.

Об этом идет речь в опубликованных сегодня аудиозаписях разговоров Байдена и Порошенко. Их показал на пресс-конференции в Киеве нардеп Александр Деркач.

"В последние три недели мы продемонстрировали значительный прогресс в сфере реформ. Мы проголосовали за 100% тарифы, несмотря на то, что МВФ ожидал только на 75%", - говорит президент на аудио.

Также Порошенко говорит, что "мы запустили реформу по ценам на лекарства, сняв все препятствия".

"Я согласен", - отвечает ему Байден.

Запись этого разговора опубликовал 112 канал.

Напомним, сегодня внефракционный депутат Андрей Деркач опубликовал аудиозаписи разговоров экс-президента Петра Порошенко с вице-президентом США Джо Байденом и главой госдепа Джоном Керри. В частности, в 2015 году они обсуждали отставку генпрокурора Виктора Шокина.

Также мы писали, что было опубликовано видео, как друг Порошенко передает взятку президенту Молдовы.