В среду, 20 мая, Нацбанк Украины выпустит сувенирную банкноту из серебра, которая воссоздает дизайн купюры номиналом 1000 гривен образца 2019 года. Об этом сообщается на странице НБУ в соцсети.

Уточняется, что украшенная голограммой сувенирная банкнота изготовлена из серебра 999,9 пробы, в чистоте - не менее 124,4 г размером 133х66х1,35 мм. Тираж - 300 шт.

На лицевой стороне банкноты изображен портрет Владимира Вернадского - выдающегося ученого, одного из основателей и первого президента Украинской академии наук, созданной в 1918 году. На обратной стороне изображено здание Президиума Национальной академии наук Украины.

"На первом этапе ее реализация произойдет через электронные аукционы на Универсальной товарной бирже "Контрактовый дом УМВБ". О проведении аукционов будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

Также регулятор отметил, что нереализованные на электронных аукционах сувенирные серебряные банкноты поступят для продажи через существующие каналы реализации нумизматической продукции.

Ранее "Страна" писала о том, что Нацбанк показал новую монету в 10 гривен, которую введут в оборот уже через месяц.

Также мы сообщали, что НБУ начеканил монеты в 5 гривен, посвященные Свято-Михайловскому монастырю.