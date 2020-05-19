Правительство Испании в рамках смягчения карантинных мер в стране надеется на восстановление туризма в конце июня. К этому времени двухнедельный карантин для всех въезжающих в страну будет отменен.

Об этом со ссылкой на министра транспорта Испании Хосе Луиса Абалоса сообщается на портале Business Insider.

"Я надеюсь, что с конца июня мы возобновим туризм. Нам стоит сделать Испанию привлекательной с точки зрения безопасности для здоровья", - заявил Абалоса.

Он также добавил, что двухнедельный карантин для всех въезжающих в страну будет отменен в июне. Ограничения на поездки будут постепенно сниматься.

Напомним, ранее правительство Италии также заявило, что планирует начать открыть страну для туристов. С 3 июня страна планирует снять запрет на въезд и выезд граждан в страны Европейского союза и Шенгенской зоны, включая Швейцарию и Монако.

Также мы писали, что Польша после двухмесячного каранина собирается открыть границы с 15 июня.