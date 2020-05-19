Глава Винницкой ОГА Владислав Скальский рассказал о том, как в регионе идет борьба с эпидемией коронавируса.

По его словам, отделение городской клинической больницы №1 Винницы для пациентов с коронавирусом заполнено полностью.

"Заполненность коек в нашей первой линии госпитальной базы больными Covid -19 составляет 30,7% от плановой. А вот городская клиническая больница №1 Винницы заполнена полностью, центральная районная больница сейчас заполняется. Областная детская больница в настоящее время имеет свободнее мощности", - рассказал Скальский, как передает Интерфакс-Украина.

По словам губернатора, область начинает направлять пациентов с коронавирусом в Калиновскую центральную районную больницу, что позволит сберечь необходимый резерв по каждому учреждению, работающему по первой линии.

Владислав Скальский так же сообщил, сколько в области заболевших.

"В целом 347 активных случаев заболевания по области (данные на 18 мая - Ред.), из них 25 детей, состояние 12 пациентов тяжелое", - уточнил губернатор.

Напомним, что по состоянию на утро 19 мая в Винницкой области 18 новых случаев заболевания Covid-19 и 19 - выздоровления, с начала пандемии - здесь 751 заболевший, 11 умерших и 405 выздоровевших. Сейчас в области болеют 335 человек (на 1 меньше за сутки).