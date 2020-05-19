Несмотря на требования главы КГГА Виталия Кличко провести публичное расследование дела о возможном взяточничестве своего бывшего первого заместителя Николая Поворозника, Служба безопасности Украины отказывается сообщать информацию в указанном производстве.

Об этом со ссылкой на информацию СБУ пишут "Украинские новости".

Так, из-за тайны досудебного расследования СБУ отказалась предоставить журналистам какую-либо информацию по делу Поворозника. В спецслужбе ссылаются на Уголовный процессуальный Кодекс и закон "О доступе к публичной информации".

В частности, в СБУ не рассказывают, передано ли дело в НАБУ по подследственности.

Напомним, по версии следствия, Николай Поворозник требовал взятку в размере 125 тысяч долларов от представителя компании-застройщика за содействие в согласовании градостроительных условий и ограничений. Дело открыли еще осенью прошлого года.

Сам Поворозник все обвинения отрицает. А Кличко в начале мая потребовал подтвердить обвинения в адрес его бывшего первого зама Поворозника или извиниться. По его словам, с 14 апреля, когда в мэрии прошли обыски по делу, его бывшего первого заместителя так и не вызвали на допрос и не предоставили никакой информации о расследовании.