Экс-заместитель прокурора Сумской области Дмитрий Андреев отсудил 1,157 млн гривен компенсации из-за вынужденного прогула с 24 октября 2014 года по 19 мая 2020 года.

Соответствующее решение было принято Сумским окружным административным судом во вторник, 19 мая.

Как отмечается, суд признал незаконной люстрацию Андреева и постановил немедленно восстановить его в занимаемой ранее должности. Также, Офис генпрокурора должен отозвать из министерства юстиции сведения о люстрации Андреева.

Андреева уволили из органов прокуратуры в 2014 году, лишив его права занимать должности сроком на 10 лет на основании закона Украины Об очищении власти.

Напомним, в феврале ЕСПЧ окончательно признал закон о люстрации в Украине нарушающим права человека. Ранее "Страна" подробно разбиралась, что на практике означает решение ЕСПЧ по люстрации в Украине.

Как мы писали, уволенные сотрудники завалили Офис генпрокурора исками на сотни миллионов. Так, в связи с реформой подано 586 исков в суды от экс-сотрудников прокуратуры, которые были уволены по результатам аттестации времен бывшего генпрокурора Руслана Рябошапки.