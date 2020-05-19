В Днепре медикам не удалось спасти жизнь полугодовалого малыша, который подавился полиэтиленовым пакетом. Бригаду скорой помощи вызвал отец ребенка. Прибывшие по вызову медики в течение 45 минут проводили сердечно-легочную реанимацию, но их усилия оказались бесполезными. Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на директора Днепропетровского областного центра экстренной медицины и медицины катастроф Радия Шевченко.

Трагедия произошла в понедельник, 18 мая. На линию "103" позвонил отец малыша, который сообщил, что ребенок нашел пакет и потянул его в рот и подавился. Оказалось, что полиэтилен перекрыл ему верхние дыхательные пути.

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