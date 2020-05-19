Карантин в Украине планируют продлить до 22 июня, но он станет адаптивным. Если в стране будет наблюдаться динамика по сокращению количества зараженных коронавирусом, то не исключена его досрочная отмена.

Об этом сообщил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире программы "Завтрак с 1+1".

"Мы до 22 июня будем продлевать карантин, но он будет адаптивный со смягчающими мерами. Все будет зависеть от эпидситуации", - сказал Ляшко.

Он добавил, что в случае резкого снижения количества новых случаев заражения ограничительные меры могут быть отменены досрочно.

"На плато мы будем находиться, но мы не можем учитывать сезонность. Мы не понимаем, как будет вести себя вирус летом в наших условиях", - добавил главный санитарный врач.

Ляшко о карантине в Украине с 6:13

Напомним, сегодня глава Минздрава Максим Степанов назвал четыре даты следующих этапов смягчения карантина.

Также мы сообщали, что Ляшко рассказал, при каком условии Украина откроет авиасообщение с Европой уже 15 июня. По его словам, решение о возобновлении движения общественного транспорта будет принято в ближайшее время. Вместе с общественным транспортом откроют межобластное сообщение, в том числе на одном из этапов и авиационное.