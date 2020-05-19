Внефракционный нардеп Андрей Деркач опубликовал несколько аудиозаписей разговоров президента Петра Порошенко с вице-президентом США Джо Байденом и главой госдепа Джоном Керри.

Это произошло на сегодняшней пресс-конференции Деркача, которую транслирует 112 канал.

Там они обсуждают, в частности, отставку генпрокурора Виктора Шокина. О ней идет речь на записи разговора Порошенко и Керри от 3 декабря 2015 года.

"Хотел бы призвать вас рассмотреть возможность решения проблемы замены генерального прокурора Шокина, поскольку он, на мой взгляд, заблокировал реформу очищения генпрокуратуры", - говорит Керри.

При этом министр иностранных дел США ссылается на "обеспокоенность" вице-президента Джо Байдена.

Далее приводится запись разговора Байдена и Порошенко от 22 марта 2016 года - то есть за четыре дня до снятия Шокина в Раде.

"В случае, если у вас будет новое правительство и новый генеральный прокурор, я буду готов к публичному подписанию обязательств на 1 миллиард долларов", - говорит Байден.

"Чрезвычайно сильная мотивация. Одним из возможных кандидатов на эту должность был лидер моей фракции Луценко", - отвечает Порошенко. Правда, видно, что он ждет окончательной отмашки от Байдена. "Если вы считаете, что политически мотивированная персона не совсем подходит с вашей точки зрения, я отзвываю свое предложение. Никто не знает, что я буду предлагать Луценко", - объясняет президент.

Напомним, в феврале ГБР открыло дело о вмешательстве Байдена в работу экс-генпрокурора Шокина.

Кроме того, осенью 2019 года "Страна" публиковала показания Шокина против Байдена.