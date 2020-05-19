Опубликованы записи разговоров, как Керри и Байден приказали Порошенко уволить Шокина
Внефракционный нардеп Андрей Деркач опубликовал несколько аудиозаписей разговоров президента Петра Порошенко с вице-президентом США Джо Байденом и главой госдепа Джоном Керри.
Это произошло на сегодняшней пресс-конференции Деркача, которую транслирует 112 канал.
Там они обсуждают, в частности, отставку генпрокурора Виктора Шокина. О ней идет речь на записи разговора Порошенко и Керри от 3 декабря 2015 года.
"Хотел бы призвать вас рассмотреть возможность решения проблемы замены генерального прокурора Шокина, поскольку он, на мой взгляд, заблокировал реформу очищения генпрокуратуры", - говорит Керри.
При этом министр иностранных дел США ссылается на "обеспокоенность" вице-президента Джо Байдена.
Далее приводится запись разговора Байдена и Порошенко от 22 марта 2016 года - то есть за четыре дня до снятия Шокина в Раде.
"В случае, если у вас будет новое правительство и новый генеральный прокурор, я буду готов к публичному подписанию обязательств на 1 миллиард долларов", - говорит Байден.
"Чрезвычайно сильная мотивация. Одним из возможных кандидатов на эту должность был лидер моей фракции Луценко", - отвечает Порошенко. Правда, видно, что он ждет окончательной отмашки от Байдена. "Если вы считаете, что политически мотивированная персона не совсем подходит с вашей точки зрения, я отзвываю свое предложение. Никто не знает, что я буду предлагать Луценко", - объясняет президент.
Напомним, в феврале ГБР открыло дело о вмешательстве Байдена в работу экс-генпрокурора Шокина.
Кроме того, осенью 2019 года "Страна" публиковала показания Шокина против Байдена.