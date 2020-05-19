После заявлений Дмитрия Гордона о том, что он взял интервью у бывшего "министра обороны ДНР" Игоря Стрелкова и "экс-прокурора" Крыма Натальи Поклонской "в содружестве с украинскими спецслужбами", СБУ сообщила, что журналист действовал по собственной инициативе.

Об этом свидетельствует заявление, обнародованное пресс-центром СБУ в Facebook.

"Проведение интервью с Натальей Поклонская и Игорем Гиркиным (Стрелковым) является инициативой журналиста Дмитрия Гордона", - сказано в сообщении.

Впрочем, в спецслужбе намерены изучить указанные выпуски шоу Гордона и выяснить, можно ли их использовать как доказательства захвата Россией территорий Украины.

"Между тем, вся информация, озвученная в этих интервью, уже подробно анализируется сотрудниками Службы на предмет ее использования, как дополнительных доказательств захвата Российской Федерацией территории Украины и фактического развязывания войны на востоке нашей страны", - сообщили в СБУ.

Напомним, неделю назад Гордон опубликовал интервью с Натальей Поклонской, а 18 мая - с Игорем Гиркиным. После этого ультраправые митинговали у редакции издания "Гордон". А сам Дмитрий Гордон заявил, что оба упомянутых выпуска своих шоу готовил "в содружестве с украинскими спецслужбами".

Также ранее в СБУ сообщили, что возьмутся за Гордона после интервью с Поклонской и Гиркиным.

А "Страна" анализировала, что сказал в интервью Гордону Стрелков-Гиркин.