Тенденция по числу заболевших в Украине вселяет оптимизм, однако к инфекции нельзя относится небрежно.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совещании по вопросам предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 во вторник, 19 мая, передает пресс-служба Офиса президента.

Как отмечается, главе государства сообщили, что за сутки заболели 260 человек, а выздоровели 365.

"Коронавирусная эпидемия заставила нас всех принимать новые решения и новые условия жизни. Все страны в мире переосмыслили свои подходы. Сегодняшняя тенденция по количеству заболевших и выздоровевших вселяет надежду, что первые вызовы мы достойно прошли. Однако это не означает, что мы должны небрежно относиться к коронавирусной инфекции. Будем делать всё, чтобы обеспечить безопасность украинцев", - отметил на совещании Зеленский.

Кроме того, министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышев сообщил главе государства, что сейчас почти все области выплатили мартовские надбавки до 300% к зарплатам врачам, которые борются с коронавирусом. Три области решат этот вопрос в ближайшие дни.

Также в некоторых регионах уже начали выплачивать надбавки за апрель, и до конца недели Кабмин ожидает значительного увеличения количества заключенных сделок с Национальной службой здоровья, что необходимо для осуществления этих выплат.

Напомним, по данным на утро 19 мая, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 18 876 человек.

Также мы писали, что глава Минздрава назвал четыре даты следующих этапов смягчения карантина.