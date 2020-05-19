В Киеве после возобновления работы общественного транспорта, которое может произойти уже 22 мая, он сможет перевозить только 50% того количества пассажиров, на которое рассчитан. Что касается повышения цен на проезд в столичных маршрутках, пока перевозчики не обращались с заявлениями о таких намерениях в Антимонопольный комитет.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 19 мая сообщил мэр Киева Виталий Кличко, видео обнародовано в Facebook.

"И коммунальный наземный транспорт, и частный общественный транспорт, который возобновит работу, смогут перевозить одновременно не более половины от количества пассажиров, на которое он рассчитан. Контролировать выполнение этих правил должна полиция. Помогать правоохранителям будет муниципальная охрана", - сообщил Кличко.

По его словам, водители и кондукторы должны будут носить маски или респираторы, а также перчатки. В масках должны будут находиться и пассажиры, также Кличко порекомендовал киевлянам и самим не пренебрегать перчатками. Помимо этого, все сотрудники службы-перевозчика перед работой должны будут пройти терометрию. Лиц с температурой выше 37,2 и симптомами ОРВИ не будут допускать к работе. Транспорт перед рейсами будут дезинфицировать.

Несмотря на это, Виталий Кличко призвал жителей столицы пользоваться общественным транспортом только при острой необходимости.

Что касается слухов о повышении цен на проезд в маршрутках, по словам Кличко, городская власть не может контролировать этот вопрос. Впрочем, перед повышением стоимости проезда перевозчики должны за 7 рабочих дней предупредить об этом Антимонопольный комитет, а также документально подтвердить целесообразность подорожания. По данным мэра столицы, подобных обращений АМКУ еще не получал. В коммунальном транспорте повышать стоимость проезда не планируют.

Кличко об общественном транспорте - с 07:57. О повышении цен на проезд - с 10:02

Напомним, в метро Киева после возобновления работы не будут продавать жетоны. Расплатиться приобретенными заранее можно будет в течение месяца после начала работы подземки.