Переболевший коронавирусом премьер РФ Мишустин вернулся на пост главы правительства
Премьер-министр России Михаил Мишустин, который находился в больнице с диагнозом коронавирус, вернулся к своим полномочиям.
Об этом сообщает пресс-служба Кремля, во вторник, 19 мая.
Отмечается, что указ президента России о назначении первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова исполняющим обязанности председателя российского правительства утратил силу. Владимир Путин подписал указ о возвращении Михаилу Мишустину полномочий премьер-министра.
Напомним, премьер-министр России Михаил Мишустин 30 апреля сообщил президенту, что его тест на коронавирус оказался положительным, поэтому он должен отправиться в больницу для лечения. Будучи в медучреждении, он провёл несколько совещаний в формате видеоконференции.
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