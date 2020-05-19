Премьер-министр России Михаил Мишустин, который находился в больнице с диагнозом коронавирус, вернулся к своим полномочиям.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля, во вторник, 19 мая.

Отмечается, что указ президента России о назначении первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова исполняющим обязанности председателя российского правительства утратил силу. Владимир Путин подписал указ о возвращении Михаилу Мишустину полномочий премьер-министра.

Напомним, премьер-министр России Михаил Мишустин 30 апреля сообщил президенту, что его тест на коронавирус оказался положительным, поэтому он должен отправиться в больницу для лечения. Будучи в медучреждении, он провёл несколько совещаний в формате видеоконференции.