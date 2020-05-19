Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) выступил с обращением к народным депутатам, которые 19 мая возобновили работу после карантина, в котором призвал их отложить рассмотрение законопроектов о СМИ.

Об этом глава НСЖУ Сергей Томиленко написал в своем Facebook.

"НСЖУ призывает профильный Комитет Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики:



1. Приостановить рассмотрение законопроектов, направленных на усиление регулирования в сфере медиа (проект Закона "О СМИ"). Их доработки осуществлять только после действенной государственной поддержки украинских СМИ.



2. Сосредоточить усилия Комитета на разработке законодательных решений для немедленной поддержки медиа во время карантина и экономического кризиса.



3. В сотрудничестве с журналистским сообществом подготовить законопроект, где будут содержаться механизмы обеспечения экономической стабильности и финансовой независимости СМИ.

Во времена кризиса - спасают, а не регулируют", - написал Сергей Томиленко.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Одесский губернатор Куцый грозил журналистке Нацгвардией из-за неправильного вопроса.