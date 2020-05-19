Сотрудники территориального медицинского объединения "Психиатрия" вышли на акцию протеста возле главного корпуса учреждения на улице Кириловская, 103 (самый известный психдиспансер в Украине - Ред.) в Киеве.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Медперсонал заявляет, что во время имплементации второго этапа реформы психиатрическая служба оказалась под наибольшей угрозой, как и противотуберкулезная служба. По их словам, недофинансирование отрасли достигает от 50% до 80% по сравнению с прошлым годом, что может привести к закрытию многих медицинских учреждений. На акцию протеста вышло порядка 400 сотрудников.

"Сейчас в Украине идет переход на новые финансовые экономические стандарты. Логика такова, что все деньги из бюджета здравоохранения Украины переданы НСЗУ, которое и осуществляет финансирование всех медицинских учреждений. Чиновники НСЗУ самопроизвольно, без диалога и математики, без консультирования с специалистами командами медицинских учреждений, выделили сумму на наше учреждение, которая составляет 1\3 от финансирования прошлого года.

В нашей больнице уже началось произвольное сокращение персонала, люди не выдерживают, уже более 50-ти человек написали заявление о расчете. Если следовать логике НСЗУ мы должны сократить порядка 400 сотрудников. Наш труд и труд огромной команды, которая работает с пациентами, никто не учитывает. Если ничего не изменится больные окажутся на улице", - рассказал "Стране" директор КМП "Психиатрия" Вячеслав Мишиев.

Протесты психиатров в Киеве. Фото: "Страна"

Напомним, с 1 апреля в результате второго этапа медреформы в Украине начали закрывать психбольницы и тубдиспансеры. Медики опасаются, что из-за этого на улице может оказаться контингент больных, которым требуется принудительное лечение.

Также "Страна" подробно писала о том, чем грозит закрытие психбольниц в Украине.