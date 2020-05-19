В Киеве 58% умерших пациентов с коронавирусом - это люди старше 67-70 лет, но самой младшей умершей от Covid-19 было всего 25.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 19 мая сообщил мэр столицы Виталий Кличко, видео обнародовано в Facebook.

Так, по данным Кличко, всего в столице коронавирус унес жизни 52 человек, трое скончались в течение минувших суток.

"Старшему из пациентов было 87 лет. Самой младшей, которая не смогла преодолеть коронавирус, - 25 лет. Женщина имела тяжелые сопутствующие патологии", - сообщил мэр Киева.

По его словам, по возрасту среди тех, кого забрал вирус, 58% - люди старше 67-70 лет, 25% умерли в возрасте 50-64 лет, 15% - тех, кому было до 49 лет, 2% - от 18 до 29 лет.

"Большинство из них имели хронические заболевания. Чаще всего это сахарный диабет, гипертония и ожирение. Поэтому врачи и призывают быть осторожными всех, но особенно беречься рекомендуют людям с хроническими заболеваниями", - сказал Кличко.

Кличко об умерших от коронавируса - с 03:07

Напомним, в Киеве за сутки коронавирусом заразились 38 человек. Всего по состоянию на 19 мая в столице выявили 2 359 случаев Covid-19.

Также мы писали, что по состоянию на утро вторника количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 18 876 человек.