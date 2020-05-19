Нардеп от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая взорвала соцсети сделанным в сессионном зале Рады селфи, на котором она запечатлена в креативной "коронной маске", сделанной из сетки. Такое фото она опубликовала после того, как на входе в парламент ей измерили температуру и она оказалась 34 градуса.

"Сегодня утром при входе в Парламент оказалось, что у меня температура едва набирает 34°С. Остываю. Позже поняла, в чем причина. Это вирус умер. Не смог преодолеть барьер моей коронной маски!" - подписала фото Богуцкая.

Стоит отметить, что ее пост вызвал недоумение и негодование. В частности, на публикацию отреагировал журналист Виталий Тысячный.

"Подскажите, от какого вируса защищает эта маска? Цирк какой-то", - спросил в соцсети журналист.

А журналист Василий Крутчак предположил, что таким образом Богуцкая отвлекает внимание от "прославившегося" накануне Гордона.

Возмутилась в соцсети и журналист Ольга Комарова. "Народный депутат Елизавета Богуцкая. "Слуга народа" ... На этом все", - написала в соцсети журналистка.

Вероятно, сразу не все поняли, что своим постом нардеп Елизавета Богуцкая поддержала троллинг, начатый неким Арменом Кехяном (его она отметила в своей публикации), который опубликовал подобный пост после посещения гипермаркета "Эпицентр", где на входе у него измеряли температуру и прибор показал 34,2 градуса.

"Только что в Эпицентре, спасаясь от смертоносного вируса с помощью специальной маски (на фото 1), выяснил, что катастрофически остываю (на фото 2). Попросил срочно позвать на помощь Ляшко и Степанова", - написал Кехян.

Здесь стоит пояснить, что бесконтактные приборы для измерения температуры тела посетителей, которые применяют не входе в магазины и другие общественные места, сплошь и рядом показывают слишком низкую температуру тела. Скорее всего провокационными постами Кехян и Богуцкая хотели показать, что измерение температуры тела прибором с такой погрешностью также бесполезно в борьбе с распространением коронавируса, как и маска из сетки.

Ранее "Страна" писала о том, что на Крещатике начали открываться магазины одежды, там меряют температуру и просят пользоваться антисептиком.

Также мы сообщали, что Минздрав озвучил условия, при которых могут работать рынки: обязательны замеры температуры и дезинфекция каждые 3 часа.