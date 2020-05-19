В Киеве по состоянию на утро 19 мая выявили уже 2 359 случаев коронавируса, за сутки Covid-19 обнаружили у 38 жителей столицы.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 19 мая сообщил мэр Киева Виталий Кличко, видео обнародовано в Facebook.

По его словам, среди новых пациентов с коронавирусом - восемь медиков. За минувшие 24 часа коронавирус обнаружили у 23 женщин возрастом от 29 до 87 лет и двух девочек (двух и трех лет), а также 12 мужчин возрастом от 24 до 88 лет и мальчика, которому девять лет.

Кличко сообщил, что за прошлые сутки от коронавируса в столице умерли трое людей. Всего в столице зафиксировано 52 летальных случаев Covid-19. Самому старшему умершему пациенту было 87 лет, младшей скончавшейся было 25 лет.

За прошлые сутки в Киеве, по данным мэра, выздоровел 61 человек. Всего в столице 285 пациентов с Covid-19 преодолели болезнь.

Отметим, что вчера сообщалось о 41 новом случае коронавируса в столице. Соответственно, суточный прирост 19 мая незначительно, но снизился.

Напомним, по состоянию на утро 19 мая количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 18 876 человек.