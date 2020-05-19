Верховная Рада, на заседании, во вторник, 19 мая, одобрила во втором чтении законопроект №2521 "О внесении изменений в закон "О системе иновещания Украины". Соответствующее решение поддержал 231 народный депутат.

Об этом сообщил корреспондент "Страны".

Документом предлагается запуск эфирного вещания государственного канала на неподконтрольных территориях и приграничных районах.

Так, согласно закону, медийная платформа вещания на зарубежные страны Украины сможет транслировать в цифровом эфире, аналоговом эфире и в кабельных сетях на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, Крыма и Севастополя, в районах, граничащих с этими временно оккупированными территориями, и в приграничных районах Украины, граничащих с Россией или другими странами, из которых вещают в эфире российские телеканалы и радиостанции (то есть, например, с Беларуссией и Молдовой).

Таким образом анонсированный канал "Дом" сможет вещать на территории неподконтрольного Донбасса. Подробнее о его презентации, которая состоялась в начале марта, читайте здесь.