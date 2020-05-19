В Евросоюзе договорились о том, как обеспечить возможность граждан безопасно провести отпуск летом на фоне эпидемии коронавируса. Разрешать перемещения между странами решили поэтапно, исходя из эпидемиологической ситуации.

Об этом пишет Ekathimerini.

Так, в понедельник, 11 мая, 11 государств Европейского Союза согласовали ряд правил относительно того, как создать безопасные условия для проведения летнего отпуска в Европе. Данный вопрос на видеоконференции обсуждали министры иностранных дел Греции, Кипра, Германии, Испании, Италии, Австрии, Хорватии, Португалии, Мальты, Словении и Болгарии.

Соглашение основано на руководящих принципах, обнародованных Европейской комиссией. Страны договорились, как координировать деятельность при открытии границ для туристов. В совместном заявлении министры отметили, что они договорились о четырех руководящих принципах, а именно о том, что принцип поэтапных шагов, согласованных между государствами ЕС, является лучшим способом постепенной нормализации трансграничных поездок.

Ключевыми приоритетами, согласно решению, являются:

восстановление поездок, которое не приведет к неконтролируемому росту инфекций;





обеспечение того, чтобы граждане, которые свободно путешествуют по Европе, также могли безопасно вернуться домой;





постепенное восстановление свободы трансграничных перемещений состоится при условии положительных тенденций в эпидемиологических ситуациях в странах происхождения и назначения.

"Мы призываем туристические компании и связанные с ними частные субъекты использовать ближайшие недели для принятия надлежащих мер для защиты путешественников после восстановления свободы передвижения и путешествий. Мы считаем, что это важный элемент для восстановления доверия к безопасности путешествий", - говорится в заявлении.

Напомним, Евросоюз открывает внутренние границы, а украинцев может впустить уже через месяц.