Киевская полиция составила три административных протокола на развлекательные заведения, которые работали на карантине.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции столицы во вторник, 19 мая.

"Вчера во время мониторинга сети интернет была обнаружена информация о работе нескольких ночных клубов в столице вопреки требованиям карантина. В результате проверки и отработки этой информации столичные полицейские на должностных лиц этих учреждений составили 3 протокола по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях в Печерском и Шевченковском районах Киева", - уточнили в пресс-службе.

Как отмечается, правонарушителям грозит штраф от 34 000 до 170 000 гривен.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко обратился в полицию из-за работы элитных ночных клубов во время карантина в Киеве.

Также мы писали, что элитный клуб в Киеве, куда ходил на порно-шоу Нефедов, вновь устраивает вечеринки.