Парламент Украины снял с рассмотрения президентский законопроект №2590, который позволял легализовать двойное гражданство в Украине.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на сегодняшнем, 19 мая, заседании.

По его словам, вчера руководители ряда фракций обратились с просьбой снять с рассмотрения данный законопроект. При этом он не ставил этот вопрос на голосование, а просто заявил, что сегодня законопроект снимается с рассмотрения.

Напомним, Рада собиралась рассмотреть данный законопроект на этой неделе в первом чтении. Он должен легализовать двойное гражданство в Украине. При этом норма о едином гражданстве в Конституции сохраняется, то есть власти будут воспринимать лиц с двойным гражданством, как граждан Украины, несмотря на второй паспорт.

Это должно коснуться в первую очередь иностранных граждан, служивших в ВСУ, представителей украинской диаспоры за рубежом, бежавшим от преследования в России - то есть тех, для кого украинский паспорт, как минимум, второй.

При этом некоторые политические силы уже назвали законопроект Зеленского "сдачей национальных интересов", поскольку он может легализовать паспорта РФ на Донбассе. Подробнее о том, зачем президент предлагает проголосовать за закон о двойном гражданстве, о чем в нем говорится и связан ли он с паспортами РФ в Крыму и на Донбассе читайте в нашем материале.

Ранее мы писали, что Путин подписал закон об упрощении получения гражданства РФ для украинцев.