Во вторник, 19 мая, депутаты на заседании Верховной Рады провалили принятие постановлений об отмене "антиколомойского" закона. Теперь его сможет подписать председатель парламента Дмитрий Разумков и направить на подпись президенту.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Отметим, что всего в Раду было внесено два постановления об отмене закона "О внесении изменений в законы Украины об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности". Оба не набрали необходимого количества голосов.

Теперь спикер Рады Дмитрий Разумков может подписать документ и передать его президенту Владимиру Зеленскому.

Отметим, упомянутый закон окончательно запрещает возвращение национализированных банков бывшим владельцам, запрещает возвращение на рынок обанкротившихся банков, владельцы которых через суды добились отмены постановления Нацбанка о своей неплатежеспособности. Его принятие было последним из требований МВФ.

Напомним, что "антиколомойский" закон во втором чтении Рада приняла 13 мая. За него свои голоса отдали 270 нардепов.

Также мы писали, что законопроект был поддержан в первом чтении в конце марта. Во время подготовки документа ко второму чтению к нему было подано около 16 тысяч правок.