Сегодня, 20 мая, в 10:30 стартует пресс-конференция Владимира Зеленского. Она приурочена к первой годовщине его инаугурации, которая состоялась ровно год назад. Планируется, что в ходе встречи со СМИ Зе подведет итоги 12 месяцев своего президентства и ответит на актуальные вопросы журналистов.

Предыдущая пресс-конференция Зеленского состоялась 10 октября и продолжалась около 14 часов с небольшими перерывами. Относительно Донбасса Зе тогда не исключил, что придется искать другие форматы взамен минскому. По поводу одного из главных предвыборных обещаний - посадок коррупционеров - Владимир Зеленский похвастался делом Пашинского. Однако через два месяца, в декабре 2019-го, тот был отпущен под домашний арест, а каких-то других посадок в дальнейшем не последовало.

С тех пор повестка в Украине, да и во всем мире, кардинально изменилась - на первое место вышел коронавирус.

Сегодняшняя пресс-конференция пройдет с ограниченным числом журналистов - из-за пандемии Covid-19. Впрочем, это формальная причина. Напомним, что большую часть предыдущей пресс-конференции президент отделывался вопросами "Я изучу" или "Я не знаю". В этот раз такие ответы будут звучать уже странно. Видимо, поэтому и ввели ограниченный по времени формат.

"Страна"следит за пресс-конференций Владимира Зеленского с места событий - парковой части Мариинского дворца.

Прямой эфир пресс-конференции Зе

11:49 Зеленский прокомментировал прогноз ЮНИСЕФ о том, что 43% украинцев окажутся за чертой бедности. Он говорит, что организация ошиблась в расчетах. "Они говорили о зарплатах в 5-6 тысяч гривен... Но у нас 250 долларов зарплата - это не бедность".

11:47 "Арсен Борисович Аваков не мой кум или близкий товарищ. Мощный ли он министр? Да. Его сегодняшняя ответственность - дело Шеремета. Он должен ее довести до результата".

11:45 Зеленский о Нефедове: "Нормальный человек Макс. Но на таможне берут взятки". Такое впечатление, что президент оправдывается. "Я хочу, чтобы Макс вернулся. Он может работать и в Офисе президента, и где угодно, где он может показать результат". "От красивых людей в красивых костюмах и с образованием... этим нельзя наполнить бюджет".

11:44 "У нас не все люди, которые жили во времена Януковича, являются людьми Януковича", - Зе отвечает на вопрос о якобы засилье людей из прошлой власти в нынешней.

11:41 Пошел дождь.

11:39 "Дело Шеремета более сложное, чем дело Гандзюк". Зеленский заявил, что если по делу Шеремета виновность подозреваемых не удастся доказать, то ответить за это придется тем, кто довел дело до суда. "Это дело под личной ответственностью Арсена Авакова". То есть прозвучал легкий намек на ответственность министра, если дело развалится.

11:34 Вопрос - кого "Слуга народа" выдвинет на мэра столицы. Зеленский в ответ пообещал провести праймериз на эту должность. Причем там будут разные люди - не только партийцы "СН".

11:31 Зеленский пустил шпильку в адрес "Радио Свобода", заявляя, что их финансирует иностранное государство (речь о США). Далее он назвал "наглостью", что журналист "Схем" Михаил Ткач следит за кортежем президента.

11:30 Начальник охраны Зеленского Максим Донец.

11:24 "Вы слышали о вчерашнем скандале. Они так управляли страной, что их ждет немало приключений и немало приговоров. Не хотел бы об этом говорить, это компетенция правоохранительных органов", - Зеленский кратко прокомментировал скандал с Порошенко и Байденом.

"Это не последний звонок (аудиозапись - Ред.), который увидят украинцы", - предсказал Зе. "Будут расследовать. Это могут квалифицировать как госизмену - но это к правоохранителям".

11:21 Зеленский говорит, что в связи с заявлением Пасечника и Пушилина о приведении войск в боеготовность, будет собрано экстренное засадание минской группы.

11:19 "Я никогда не призывал, чтобы наша армия не отвечала (на обстрелы - Ред.). Если по нам стреляют - мы будем отвечать". Зеленский говорит, что провоцируют исключительно сепаратисты. При этом "Страна" уже рассказывала, как Банковая вычеркивала предложения РФ о снижении интенсивности огня.

11:17 Зеленский опроверг уход Кучмы и заявил, что он принимает участие в ТКГ по видео. При этом подтвердил, что Леонид Данилович предлагал передать его полномочия Алексею Резникову.

11:16 Вопрос о том, легко ли "просто перестать стрелять". И правда ли, что Кучма хотел покинуть Минские переговоры.

11:13 "Я не могу министра культуры, министра образования, энергетики. У нас кадровый голод! Кого бы мы не взяли - СМИ пишут: "это человек Ахметова, Коломойского, Пинчука".

11:10 "Ни одного кума или армейского друга я не назначал", - ответил Зе. "Я обещал, что к власти придут другие люди". Зеленский в качестве новых людей приводит генпрокурора Ирину Венедиктову.

"Ермак не имеет опыта как кинопродюсер. Он всегда был опытным юристом. Это образование, которое необходмо главе Офиса. Ерман - не мой кум, я ему доверяю. О каких кумовьях вы говорите?".

11:09 Вопрос о том, почему Зе назначает на ключевые посты своих друзей и соратников по "Кварталу", хотя сам критиковал эту практику.

11:06 "Приватизация идет. Фонд госимущества перевыполнил план. Большая приватизация будет после covid. Первый объект - отель "Днепр" - готов". "То же касается больших предприятий... "Центрэнерго" тоже будет готовиться к приватизации".

11:03 Вопросы об инвестициях и большой приватизации. Пока очень комфортные вопросы для президента.

11:00 Обещает построить 25 новых спорткомплексов и назвать их в честь современных украинских спортсменов.

10:58 "Все 210 приемных отделений мы построим, я не слезу с ответственных". "Надо найти три миллиарда долларов на все мосты нашей страны".

10:57 "Большое строительство". Президент говорит, что в 9 раз увеличили план по строительству дорог. "До конца своей каденции я дострою все государственные дороги". А местные дороги - после местных выборов, бросил "замануху" президент.

10:53 Зеленский заявил, что у всех сепаратистов, которые представлены в Минске, "должны быть украинские паспорта". Так он прокомментировал скандал с российскими паспортами у делегаций "ДНР" и "ЛНР".

10:51 "Мы говорим с РФ о возможном обмене после covid", - сообщил Зе. "Никакие участки разведения не разводились". "Мы перезагрузили Минскую группу". Кратко о достижениях на "минском" поле.

10:50 Зеленский назвал журналиста Дмитрия Гордона "нашим спецагентом". Гордон спрашивает, есть ли смысл встречаться с Путиным.

10:48 "Мы додавим банковскую систему, населению надо помогать", - Зеленский обещает, что дешевые кредиты таки заработают. "В ближайшее время у нас будет ипотека для каждого гражданина Украины под 10%".

10:46 По выходу из карантина. Президент ссылается на этапы, опубликованные еще в апреле Кабмином. Но статистика "неплохая". Она позволяет ускорить снятие карантина. Детсады заработают с 25 мая.

10:44 Зе говорит, что недоплаты медикам - это "не совсем достоверная информация". В 15 областях полностью выплачены зарплаты + надбавки, говорит президент. Речь о тех медиках, которые борются с коронавирусом.

10:43 Первый вопрос - о плане выхода из карантина с датами, плане помощи бизнесу и медикам.

10:42 Зеленский говорит, что общение будет продолжаться, несмотря на дождь.

10:40 Пресс-конференция началась.

10:34 Место "Страны" тоже промокло.

10:30 На пресс-конференцию президента не аккредитовали съемочную группу канала "Настоящее время" и журналистов пяти изданий: "Украинский тиждень", "Буквы", Delo.ua, "Бабель", "Главком", а также автора проекту "Соромно" Янину Соколову.

10:20 Все намокло: стулья, трибуна и место, где должен сидеть президент. Организаторы вытирают насухо, чтобы президент и его помощники не подскользнулись. О том, как будут действовать, если пустится сильный дождь - информации пока нет.

10:12 На поляне, возле места проведения пресс-конференции стоят огромные буквы Зе!

10:03 Начался дождь. При этом пресс-конференция будет под открытым небом. Как будут решать этот вопрос - непонятно. Следим за ситуацией. Но под дождем у нас еще пресс-марафонов президента не было никогда.

10:00 От "Страны" на пресс-конференции Зеленского будет присутствовать заместитель главного редактора Светлана Крюкова.

09:55 Обслуживать прессу будут люди в масках.

09:51 Зона фуршета для журналистов.

09:39 Пресс-конференция пройдет на открытом воздухе.

09:33 На входе к месту общения с президентом установлены санитайзеры.

09:30 Что стало ясно и понятно после первого пресс-марафона Зеленского 10 октября рассказывала Олеся Медведева в блоге на YouTube-канале "Страны".

08:05 Ровно год назад состоялась инаугурация Владимира Зеленского. Предлагаем посмотреть, как это было, и вспомнить, что он обещал украинцам.