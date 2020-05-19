Верховная Рада на утреннем заседании во вторник, 19 мая, изменила график своей работы на период коронавирусного карантина. Соответствующее решение поддержали 324 народных депутата.

Об этом сообщил корреспондент "Страны".

"Был предложен следующий график работы: начинаем заседания в 10.00 и работаем до 12.00. После этого с 12:00 до 12:30 идем на перерыв. И с 12:30 до 15:00 мы продолжаем нашу работу. Во вторник и четверг", - сказал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Напомним, сегодня Рада рассмотрит рассмотрит в первом чтении проект закона о медиа (№2693, 2693-1).

"Страна" подробно разбирала основные положения законопроекта, который значительно усложнит работу журналистов в Украине и позволит власти оказывать давление на СМИ.