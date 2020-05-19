9 мая Израиль организовал кибератаку на порт Ирана Шахид-Раджаи, терминал которого расположен в городе Бендер-Аббас на берегу Персидского залива.

Об этом сообщают правительственные источники в США и других странах, передает The Washington Post.

Как отмечают источники, из-за "высокоточного" нападения Ирану был причинен большой ущерб. 10 мая иранские власти заявили, что хакеры смогли испортить работу лишь частных компьютерных систем, при этом сети Организации портов и судоходства страны не повредились.

Издание сообщает, что кибератака может быть ответной мерой на кибервзлом по меньшей мере двух водораспределительных сетей Израиля в сельской местности, который произошел 24 апреля.

Напомним, в конце апреля Трамп продлил введенные еще Обамой санкции против России за кибератаки.

Также мы писали, что СНБО будет противодействовать киберугрозам совместно с американскими и израильскими компаниями.