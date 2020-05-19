Служба безопасности Украины задержала в Ивано-Франковске всемирно известного хакера Sanix, который в начале прошлого года продавал в сети 773 млн уникальных адресов электронной почты и почти 22 млн паролей. Человеком, о котором тогда писали The Guardian, Forbes и Newsweek, оказался украинец.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В начале прошлого года хакер привлек внимание мировых специалистов по кибербезопасности, так как он выставил на продажу самый большой за всю историю массив похищенных данных. Человека под ником Sanix упоминали в своих материалах The Guardian, Forbes, Newsweek, телеканал Italia 1.

При этом в СБУ узнали, что выставленная хакером на продажу база в объеме 87 гигабайт составляет только малую часть из общего количества данных, которыми он завладел. Подобных баз похищенных и взломанных паролей у хакера было по меньшей мере семь, общий объем которых достигал почти терабайт. В них входили персональные, в том числе финансовые, данные жителей ЕС и США.

"Служба безопасности Украины получила информацию, что хакером под псевдонимом "Sanix" является, вероятно, украинец, житель Ивано-Франковской области. Киберспециалисты СБУ зафиксировали продажу им баз данных с логинами и паролями к ящикам электронной почты, пин-кодами к банковским карточкам, электронным кошелькам криптовалюты, счетам PayPal, сведениями о компьютерах, сломанными для дальнейшего использования в бот-сетях и для организации DDoS-атак", - сообщают в СБУ.

В ходе обысков по месту его проживания правоохранители изъяли компьютерную технику с двумя терабайтами украденной информации, телефоны с доказательствами противоправной деятельности и наличные, полученные от незаконных операций, в сумме почти 190 000 гривен и более 3 000 долларов.

Сейчас хакеру готовится сообщение о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу компьютеров и в несанкционированном сбыте или распространении информации с ограниченным доступом, которая хранится в компьютерах, по ч. 2 ст. 361, ч. 1 ст. 361-2 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, на карантине хакеры атаковали украинские банки и их клиентов через фишинговые письма.