Министра здравоохранения Максим Степанов расскажет в Верховной Раде, как будет осуществляться второй этап медицинской реформы в стране.

Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает "Интерфакс-Украина".

"После выхода из карантина и перехода в обычный режим работы парламента мы заслушаем министра по второму этапу реформы, услышим, какие механизмы предлагаются, каким образом мы будем, не останавливая процесс, корректировать его, чтобы минимизировать негативные эффекты", - сказал Арахамия.

По словам председателя фракции, механизмы второго этапа медицинской реформы уже запущены и обратного хода нет.

Ранее, в интервью о работе тубдиспансера, мы писали, что полтора месяца второго этапа медреформы оправдали худшие прогнозы.

Также сообщали, что глава Минздрава рассказал, как в этом году в Украине будут финансировать медицину.